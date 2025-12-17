После того как Electronic Arts не смогли договориться с Международной федерацией футбола о новом соглашении на использование лицензионных прав организации, бренд FIFA осиротел в виртуальном мире. Наконец, несколько лет спустя, в его будущее внесли ясность, информирует 24 Канал со ссылкой на Netflix.

FIFA выйдет на Netflix?

Летом повод для радости получат не только фанаты настоящего футбола, но и геймеры.

В аккурат к Чемпионату мира по футболу 2026, который, как информирует FIFA, пройдет в США, Netflix Games готовятся выпустить новую игру под известным брендом.

Чемпионат мира по футболу станет самым главным культурным событием 2026 года, и теперь фанаты смогут отпраздновать свою страсть, перенеся игру прямо в свои гостиные. Мы хотим вернуть футбол к его истокам с помощью чего-то, во что каждый сможет сыграть лишь одним нажатием кнопки,

– заявил президент Netflix Games Ален Таскан.

Созданием новой FIFA занимается студия Delphi Interactive, основатель и CEO которой Каспер Даугард называет себя "пожизненным фанатом серии".

Для нас честь помочь начать смелое следующее поколение и переосмыслить будущее франшизы. Наша миссия проста: сделать FIFA самой интересной, самой доступной и самой глобальной футбольной игрой из всех созданных,

– говорит он.

Предварительно выглядит так, будто разработчики намерены максимально упростить игровой процесс, чтобы тот был доступен для игры на телефонах, планшетах и телевизорах.

В частности, обещают, что формат будущего проекта будет "увлекательный для освоения и создан так, чтобы любой мог окунуться в игру".

В дополнение играть можно будет как самостоятельно, так и онлайн с друзьями, а все, что вам потребуется для этого "это Netflix и ваш телефон".

Наша переосмысленная игра действительно знаменует собой начало новой эры цифрового футбола. Она будет доступна бесплатно для подписчиков Netflix и является большим историческим шагом для FIFA,

– сказал президент FIFA Джанни Инфантино.

Больше деталей о новой FIFA Netflix Games пообещали обнародовать уже в 2026 году, поэтому поклонникам серии остается только ждать новостей.

Чем известна студия Delphi Interactive?