TGA 2025 визначила переможницю у головній категорії – "Гра року". Нею очікувано став проєкт, який ще до церемонії встановив фантастичний рекорд, інформує 24 Канал з посиланням на сайт The Game Awards.

До теми Clair Obscur: Expedition 33 встановила рекорд The Game Awards 2025 ще до церемонії

Що Макрон сказав розробникам Expedition 33?

Мова, звісно, про дебютну гру студії Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33, яка мала цілих 11 номінацій на престижній премії.

Люди, причетні до її створення, 9 разів підіймалися на сцену The Game Awards 2025 аби отримувати нагороди, що теж стало новим рекордом, перевершивши досягнення The Last of Us Part 2, повідомляє Windows Central.

Не залишився осторонь цього шаленого тріумфу президент Франції Еммануель Макрон, який привітав студію, наголосивши, що та стала першою французькою компанією, якій підкорилося подібне звершення.

Велика гордість для Монпельє і Франції. Вітання усій команді Sandfall Interactive. Для наступних поколінь і тих, що будуть після!,

– написав він у своєму Instagram.

Якою була реакція на реліз Clair Obscur: Expedition 33?