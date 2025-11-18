Проєкт Sandfall Interactive увійшов в історію The Game Awards задовго до цьогорічної церемонії, встановивши фантастичний рекорд, інформує 24 Канал з посиланням на TGA 2025.

Далі буде?

Clair Obscur: Expedition 33 називали фавориткою в боротьбі за звання Найкращої гри 2025 року ще від самого її історичного релізу.

Ні в кого навіть не було сумнівів, що чуттєва історія побореться за головний приз, але навряд чи хтось міг передбачити, що проєкт вихідців з Ubisoft встановить рекорд на самісінькому старті голосування.

Трейлер гри – дивіться відео

17 листопада стали відомі претенденти на перемогу у всіх категоріях і виявилося, що окрім статусу GOTY, проєкт може поборотися за перемогу ще в 9 номінаціях.

Цікаво: іншими кандидатами на звання “Гра року 2025” є Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong та Kingdom Come: Deliverance 2.

Гра від Sandfall представлена одразу у 10 категоріях, але має в загальному 12 номінацій що є абсолютним рекордом для TGA.

Серед них:

Гра року

Найкраща режисерська робота

Найкращий сюжет

Найкращий художній керівник

Найкращий саундтрек та музика

Найкращий аудіодизайн

Найкраща акторська робота

Найкраща незалежна гра

Найкращий дебютна інді-гра

Найкраща рольова гра

Попередній рекорд належав культовій The Last of Us Part 2, яка на TGA 2020 мала 11 номінацій в яких отримала 7 перемог, повідомляє Gamerant.

Як не дивно, але причиною оновлення рекорду є ще один рекорд. Річ у тому, що в номінації на найкращу акторську роботу опинилися одразу 3 актори “експедиції”: Бен Старр за роль Версо, Чарлі Кокс за роль Гюстава та Дженніфер Інгліш за роль Маель.

До цього таке досягнення не підкорювалося жодній грі.

Чи зможе Expedition 33 підкорити ще якісь рекорди, побачимо безпосередньо на церемонії TGA 2025, яка пройде 12 грудня 2025 року о 2:30 за київським часом.