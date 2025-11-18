Проект Sandfall Interactive вошел в историю The Game Awards задолго до нынешней церемонии, установив фантастический рекорд, информирует 24 Канал со ссылкой на TGA 2025.

Интересно Зона стала более опасной: STALKER 2 получил большое обновление

Дальше будет?

Clair Obscur: Expedition 33 называли фавориткой в борьбе за звание Лучшей игры 2025 года еще от самого ее исторического релиза.

Ни у кого даже не было сомнений, что чувственная история поборется за главный приз, но вряд ли кто-то мог предсказать, что проект выходцев из Ubisoft установит рекорд на самом старте голосования.

Трейлер игры – смотрите видео

17 ноября стали известны претенденты на победу во всех категориях и оказалось, что кроме статуса GOTY, проект может побороться за победу еще в 9 номинациях.

Интересно: другими кандидатами на звание “Игра года 2025” являются Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance 2.

Игра от Sandfall представлена сразу в 10 категориях, но имеет в общем 12 номинаций что является абсолютным рекордом для TGA.

Среди них:

Игра года

Лучшая режиссерская работа

Лучший сюжет

Лучший художественный руководитель

Лучший саундтрек и музыка

Лучший аудиодизайн

Лучшая актерская работа

Лучшая независимая игра

Лучшая дебютная инди-игра

Лучшая ролевая игра

Предыдущий рекорд принадлежал культовой The Last of Us Part 2, которая на TGA 2020 имела 11 номинаций в которых получила 7 побед, сообщает Gamerant.

Как ни странно, но причиной обновления рекорда является еще один рекорд. Дело в том, что в номинации на лучшую актерскую работу оказались сразу 3 актера “экспедиции”: Бен Старр за роль Версо, Чарли Кокс за роль Гюстава и Дженнифер Инглиш за роль Маэль.

До этого такое достижение не покорялось ни одной игре.

Сможет ли Expedition 33 покорить еще какие-то рекорды, увидим непосредственно на церемонии TGA 2025, которая пройдет 12 декабря 2025 года в 2:30 по киевскому времени.