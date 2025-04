Колишні розробники з Ubisoft зібралися в студію Sandfall Interactive та вразили світ неймовірною Clair Obscur: Expedition 33, яка стала справжньою сенсацією, повідомляє 24 Канал.

Найвищий бал серед користувачів

Популярний портал Metacritic є агрегатором відгуків як від критиків, так і від геймерів та з величезної кількості рецензій формує середній бал для відеоігор.

Хітова JRPG вже стала найрейтинговішою грою 2025 року серед критиків, але якщо говорити про "довгу дистанцію", то на платформі все ж є ігри, які були вище оцінені журналістами.

До прикладу середній бал рецензій від критиків у Clair Obscur: Expedition 33 (для PS5) – 92/100, в той час, як визнаний шедевр від Rockstar – вестерн Red Dead Redemption 2 має колосальних 97/100 (для PS4).

Зовсім інакша ситуація з оцінками від геймерів. Цілком ймовірно, що за цим показником та станом на момент написання матеріалу, Clair Obscur: Expedition 33 є найрейтинговішою грою на Metacritic в історії.

Оцінки версій проєкту для різних платформ від геймерів складають:

9.7/10 – на PlayStation 5

– на PlayStation 5 9.6/10 – на Xbox Series X|S

– на Xbox Series X|S 9.5/10 – на ПК

Такими високими показниками саме серед пересічних гравців не може похвалитися жоден інший проєкт. Вже згадана RDR 2 має 8.9/10 (на PS5), Baldur's Gate 3 – 9.2/10 (на ПК) а культова The Last of Us – 9.2/10 (на PS3).

Отож, схоже, що Sandfall Interactive не просто створили успішний проєкт, а увійшли в історію ігрової індустрії неймовірним рекордом, який навряд чи скоро буде побитий.