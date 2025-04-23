За даними агрегатора Metacritic, гра зібрала понад 86 рецензій, отримавши середню оцінку від 92% на ПК та PS5 до 95% на Xbox, інформує 24 Канал. На платформі OpenCritic середній рейтинг становить 91% на основі 56 рецензій, причому 96% критиків рекомендують гру.

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Таким чином, Clair Obscur: Expedition 33 стала найрейтинговішою грою 2025 року на Metacritic, зрівнявшись за оцінками зі стратегічною головоломкою Blue Prince від Dogubomb, яка вийшла нещодавно.

Що сподобалося критикам

Оглядачі відзначають вражаючий фентезійний світ, натхненний епохою "Прекрасної доби" (Belle Époque), яскравих персонажів, емоційну та глибоку історію, динамічну бойову систему та величний саундтрек.

Серед недоліків проєкту згадують перевантажені візуальні ефекти під час боїв, місцями неочевидний дизайн рівнів, не завжди зручний інтерфейс та технічні проблеми – зокрема, баги та несинхронізовані рухи губ із голосами персонажів.

Критики дійшли висновку, що Sandfall Interactive створила видатний дебютний проєкт, який по-новому інтерпретує знайомі елементи з відомих ігор і здатен вийти на один рівень зі своїми натхненниками.

Трейлер Clair Obscur: Expedition 33

Реліз Clair Obscur: Expedition 33 запланований на 24 квітня для ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, а також в Game Pass.

Попри ризик опинитися в тіні ремастера Oblivion, який вийшов напередодні, ситуацію порівнюють із феноменом "Барбенгаймер", що виник навколо одночасного виходу фільмів Barbie та Oppenheimer.