Проєкт розробляється спільно з Virtuos Studios, інформує 24 Канал. У версії Remastered використовується ігровий рушій Unreal Engine 5 для графіки, тоді як за фізику та геймплей, як і раніше, відповідає оригінальний рушій Gamebryo.

Дивіться також GTA 6 буде дуже великою грою: скільки місця вам знадобиться для її встановлення

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включає всі доповнення до гри – зокрема Shivering Isles та Knights of the Nine. Серед покращень – пришвидшений біг, спрощена стрільба з лука, а також інші удосконалення, спрямовані на поліпшення загального ігрового досвіду.

Під час 19-хвилинної презентації Bethesda продемонструвала геймплейні фрагменти та двохвилинний релізний трейлер. Відповідно до очікувань інсайдерів, гра стала доступною одразу після показу.

Трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastere

А тим часом новий сюжетний трейлер отримала Doom The Dark Ages. Він здивував геймерів, оскільки розкрив сюжетні аспекти гри, яка відбуватиметься в середньовічному сетингу.

Oblivion Remastered вже можна придбати на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та отримати в підписці Game Pass. Стандартне видання гри коштує 50 доларів, розширене – 60. До останнього входять бонусні завдання, комплекти обладунків (у тому числі для коней), зброя, цифровий артбук та саундтрек.

Системні вимоги The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Мінімальні вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i7-6800K або AMD Ryzen 5 2600X

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti або AMD Radeon RX 5700

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

DirectX: версія 12

Місце на диску: 125 ГБ

Рекомендовані вимоги: