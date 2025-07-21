Чому друге розширення для Starfield не варто очікувати у 2025 році?

Згідно з повідомленням від надійного інсайдера NateTheHate на форумі ResetEra, Bethesda все ще планує випустити друге сюжетне доповнення для Starfield, однак його реліз навряд чи відбудеться у 2025 році. Ця інформація підтверджує попередні витоки, зокрема від журналіста Джеза Кордена, про те, що робота над новим контентом ведеться, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Ця новина з'явилася на тлі неоднозначної реакції ігрової спільноти на перше доповнення "Shattered Space", яке, попри позитивні відгуки за повернення до класичних елементів Bethesda, не змогло суттєво збільшити кількість активних гравців. Попри те, що раніше голова Bethesda Тодд Говард підтверджував плани на друге розширення і навіть натякав на можливість щорічних випусків DLC, тепер майбутнє гри виглядає менш упевнено.

Відсутність офіційних анонсів від розробників викликає занепокоєння у фанатів. Якщо інформація інсайдера підтвердиться, вихід нового доповнення, ймовірно, перенесуть на початок 2026 року.

NateTheHate – відносно відомий інсайдер, який у минулому неодноразово підтверджував свою правоту. Зовсім недавно він заявив, що Starfield вийде на PS5, а потім цю інформацію підтвердили інші інсайдери галузі. Хоча офіційного підтвердження цієї чутки від самої компанії ще немає, є велика ймовірність, що вона виявиться правдивою.

Нагадаємо, Bethesda зараз працює над новою частиною The Elder Scrolls, а також, за чутками, працює над кількома іграми у всесвіті Fallout, включаючи ту, яку "хочуть усі". Судячи з усього, так інсайдери описали майбутній реліз Fallout 5, який отримав офіційне "зелене світло" від студії. Однак наявні дані свідчать, що головна команда Bethesda Game Studios, ймовірно, не бере участі. Розробка може бути довірена новій команді або одній з наявних студій Microsoft, але повернення до Obsidian Entertainment малоймовірне.