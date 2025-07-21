Почему второе расширение для Starfield не стоит ожидать в 2025 году?

Согласно сообщению от надежного инсайдера NateTheHate на форуме ResetEra, Bethesda все еще планирует выпустить второе сюжетное дополнение для Starfield, однако его релиз вряд ли состоится в 2025 году. Эта информация подтверждает предыдущие утечки, в частности от журналиста Джеза Кордена, о том, что работа над новым контентом ведется, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Эта новость появилась на фоне неоднозначной реакции игрового сообщества на первое дополнение "Shattered Space", которое, несмотря на положительные отзывы за возвращение к классическим элементам Bethesda, не смогло существенно увеличить количество активных игроков. Несмотря на то, что ранее глава Bethesda Тодд Говард подтверждал планы на второе расширение и даже намекал на возможность ежегодных выпусков DLC, теперь будущее игры выглядит менее уверенно.

Отсутствие официальных анонсов от разработчиков вызывает беспокойство у фанатов. Если информация инсайдера подтвердится, выход нового дополнения, вероятно, перенесут на начало 2026 года.

NateTheHate – относительно известный инсайдер, который в прошлом неоднократно подтверждал свою правоту. Совсем недавно он заявил, что Starfield выйдет на PS5, а затем эту информацию подтвердили другие инсайдеры отрасли. Хотя официального подтверждения этого слуха от самой компании еще нет, есть большая вероятность, что он окажется правдивым.

Напомним, Bethesda сейчас работает над новой частью The Elder Scrolls, а также, по слухам, работает над несколькими играми во вселенной Fallout, включая ту, которую "хотят все". Судя по всему, так инсайдеры описали будущий релиз Fallout 5, который получил официальный "зелёный свет" от студии. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что главная команда Bethesda Game Studios, вероятно, не участвует. Разработка может быть доверена новой команде или одной из имеющихся студий Microsoft, но возвращение к Obsidian Entertainment маловероятно.