Що відомо про розробку Fallout 5?

За даними інсайдера та виконавчого редактора Windows Central Джеза Кордена, які він озвучив у подкасті Xbox Two, гра Fallout 5 отримала повне схвалення і перейшла у фазу активної розробки. Однак, за його словами, головна команда Bethesda Game Studios навряд чи бере участь у цьому процесі. Наразі її ресурси зосереджені на створенні доповнень для Starfield та довгоочікуваної The Elder Scrolls VI, про що раніше заявляв і керівник студії Тодд Говард, пише 24 Канал.

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Хто ж тоді розробляє гру? Корден припускає, що для цього могли сформувати абсолютно нову команду або ж передати проєкт котрійсь із наявних студій з колекції Microsoft. Хоча фанати мріють про повернення гри під крило Obsidian Entertainment, яка створила культову Fallout: New Vegas, інсайдер вважає такий сценарій малоймовірним. Найбільш реалістичним варіантом виглядає створення окремої команди, яка займатиметься виключно франшизою Fallout.

Цікаво, що поштовхом для старту розробки Fallout 5 могло стати скасування іншого амбітного проєкту. Корден стверджує, що Microsoft вирішила перерозподілити інвестиції, які призначалися для нової неанонсованої MMO від ZeniMax Online (розробників The Elder Scrolls Online). Замість того, щоб вкладати величезні кошти в ризикований проєкт, який мав би конкурувати з гігантами ринку, компанія обрала більш надійний шлях – інвестувати у Fallout, популярність якої зараз на піку.

Варто зазначити, що сам Джез Корден радить ставитися до цієї інформації з обережністю, оскільки даних для впевненості ще недостатньо. Навіть якщо Fallout 5 справді отримала "зелене світло", її реліз відбудеться ще дуже нескоро.