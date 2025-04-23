По данным агрегатора Metacritic, игра собрала более 86 рецензий, получив среднюю оценку от 92% на ПК и PS5 до 95% на Xbox, информирует 24 Канал. На платформе OpenCritic средний рейтинг составляет 91% на основе 56 рецензий, причем 96% критиков рекомендуют игру.

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Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 стала самой рейтинговой игрой 2025 года на Metacritic, сравнявшись по оценкам со стратегической головоломкой Blue Prince от Dogubomb, которая вышла недавно.

Что понравилось критикам

Обозреватели отмечают впечатляющий фэнтезийный мир, вдохновленный эпохой "Прекрасной эпохи" (Belle Époque), ярких персонажей, эмоциональную и глубокую историю, динамичную боевую систему и величественный саундтрек.

Среди недостатков проекта вспоминают перегруженные визуальные эффекты во время боев, местами неочевидный дизайн уровней, не всегда удобный интерфейс и технические проблемы – в частности, баги и несинхронизированные движения губ с голосами персонажей.

Критики пришли к выводу, что Sandfall Interactive создала выдающийся дебютный проект, который по-новому интерпретирует знакомые элементы из известных игр и способен выйти на один уровень со своими вдохновителями.

Трейлер Clair Obscur: Expedition 33

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля для ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, а также в Game Pass.

Несмотря на риск оказаться в тени вышедшего накануне ремастера Oblivion,, ситуацию сравнивают с феноменом "Барбенгаймер", возникшим вокруг одновременного выхода фильмов Barbie и Oppenheimer.