Неожиданный релиз ремастера культовой RPG покорил сотни тысяч геймеров, а особенно по вкусу игрокам пришелся редактор персонажей, что дарит свободу, которой так не хватает современным аналогам, сообщает 24 Канал.
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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered получила новую графику и улучшенный игровой процесс, но некоторые вещи остались неизменными.
В частности, в игровом редакторе персонажей все еще можно создать как точную копию любой знаменитости, так и героя, что будет являться вам в ночных кошмарах.
Геймеры сразу начали использовать мощности инструмента на полную и делиться собственными "шедеврами" в соцсети X.
Однако, не только это привлекло геймеров, ведь ремастер оказался фактически ремейком, где разработчики бережно воссоздали весь мир оригинальной игры, не забыв даже добавить в нее легендарные баги.
В общем, Oblivion Remastered выглядит как конкретный претендент на звание GOTY 2025.