Треш-блогер Супер Сус стал известным благодаря своим экстремальным путешествиям в самые неожиданные места, а особую "славу" он приобрел благодаря по-настоящему сталкерским приключениям в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает 24 Канал.

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Укулеле в том же месте

В одном из таких видео, Сус и его "коллеги" умудрились пронести вглубь Зоны резиновые лодки и даже поплавали на них в остатках водных резервуаров, которые когда-то использовали градирни недостроенного 5-ого энергоблока ЧАЭС.

Как недавно обнаружили игроки STALKER 2 Сердце Чернобыля – разработчики из GSC Game World решили увековечить этот момент в игре, добавив в нее затонувшую лодку блогера и его укулеле.

Примечательно, что находится эта изюминка возле Градирен, в Красной Крепости.

Забавная пасхалка в STALKER 2 – смотрите видео

Кроме того, многие геймеры считают, что эта "пасхалка" является относительно новой и появилась в игре с каким-то из масштабных патчей, ведь ее не было в релизной версии игры.

Учитывая недавно обнародованные планы развития STALKER 2 от GSC, можно предположить, что со временем Зона "расцветет" еще большим количеством таких остроумных отсылок на реальный мир.