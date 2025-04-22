Треш-блогер Супер Сус став відомим завдяки своїм екстремальним подорожам у найнеочікуваніші місця, а особливої "слави" він набув завдяки по-справжньому сталкерським пригодам у Чорнобильській зоні відчуження, повідомляє 24 Канал.

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Укулеле в тому ж місці

В одному з таких відео, Сус та його "колеги" примудрилися пронести вглиб Зони гумові човни та навіть поплавали на них в залишках водних резервуарів, які колись використовували градирні недобудованого 5-ого енергоблока ЧАЕС.

Як нещодавно виявили гравці STALKER 2 Серце Чорнобиля – розробники з GSC Game World вирішили увіковічити цей момент у грі, додавши в неї затонулий човен блогера та його укулеле.

Примітно, що знаходиться ця цікавинка біля Градирень, в Червоній Фортеці.

Кумедна великодка у STALKER 2 – дивіться відео

Окрім того, багато геймерів вважають, що ця "великодка" є відносно новою та з'явилася у грі з якимось з масштабних патчів, адже її не було у релізній версії гри.

З огляду на нещодавно оприлюднені плани розвитку STALKER 2 від GSC, можна припустити, що з часом Зона "розквітне" ще більшою кількістю таких дотепних посилань на реальний світ.