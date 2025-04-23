Неочікуваний реліз ремастера культової RPG підкорив сотні тисяч геймерів, а особливо до смаку гравцям прийшовся редактор персонажів, що дарує свободу, якої так не вистачає сучасним аналогам, повідомляє 24 Канал.

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Так погано, що аж добре

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered отримала нову графіку та покращений ігровий процес, але деякі речі залишилися незмінними.

Зокрема, в ігровому редакторі персонажів все ще можна створити як точну копію будь-якої знаменитості, так і героя, що буде являтися вам у нічних жахіттях.

Геймери одразу почали використовувати потужності інструменту на повну та ділитися власними "шедеврами" у соцмережі X.

Одначе, не лише це привернуло геймерів, адже ремастер виявився фактично ремейком, де розробники дбайливо відтворили увесь світ оригінальної гри, не забувши навіть додати в неї легендарні баги.

Загалом, Oblivion Remastered виглядає як конкретний претендент на звання GOTY 2025.