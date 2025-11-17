Головною особливістю патча став новий контент, який змінив Зону дуже сильно, розповідає 24 Канал. Про вихід оновлення GSC Game World розповіла на сторінці гри в X, а деталі патчу 1.7 викладені в публікації на сторінці спільноти гри в Steam.

Що змінилося в S.T.A.L.K.E.R. 2 з виходом оновлення 1.7?

Окрім нового рівня складності та ігрового режиму у грі з'явилися нові аномалії та погодні умови, наприклад, легкий дощ. Для повного занурення розробники додали функцію вимкнення інтерфейсу.

Команда GSC Game World переробила систему витривалості, додавши біг підтюпцем, та оновила характеристики екіпірування. Штучний інтелект ворогів теж зазнав змін: тепер NPC складніше помітити гравця у високій траві, а мутанти та інші персонажі можуть втікати з поля бою. Покращено й прицілювання на геймпадах.

Особливу увагу приділили системі симуляції життя A-Life. Відтепер фракції можуть розширювати свої території, а за контроль над ключовими точками на мапі боротимуться не лише люди, а й мутанти.

Оновлення 1.7 Експедиція – дивіться відео:

Крім цього, оновлення 1.7 містить численні виправлення та покращення, що стосуються оптимізації, квестів, відкритого світу та підтримки модифікацій.

Розробники також подякували гравцям за відгуки і попередили, що після встановлення патча можуть виникнути проблеми з роботою деяких модів.

Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить на PlayStation 5 вже 20 листопада 2025 року, а тим часом гра покинула підписку Game Pass в Xbox де вона перебувала з моменту виходу 20 литопада 2024 року.

Скільки коштує S.T.A.L.K.E.R. 2?

Слід додати, що разом з виходом оновлення 1.7 зараз S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl доступний зі знижкою 30%, яка діятиме з 17 по 20 листопада. Наразі враховуючи знижку гра коштує 979 гривень за базову версію, 1329 за Deluxe видання і 1784 за Ultimate Edition.