У ролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі студії, показано ігровий процес S.T.A.L.K.E.R. 2, записаний безпосередньо на PS5, розповідає 24 Канал. Глядачі можуть побачити кадри з подорожей Зоною, пошук аномалій, а також перестрілки як з людьми, так і з мутантами.

Дивіться також EA "вбила" The Sims Mobile: що буде з грою та гравцями після закриття серверів

STALKER 2 на PS 5 – дивіться відео:

У коментарях під відео користувачі вітають майбутніх гравців на PS5 та відзначають високу якість графіки, хоча дехто звернув увагу на можливі просідання частоти кадрів. Один із глядачів зазначив, що гра виглядає так само фантастично, як і під час перших показів.



Коментатори вітають нових мешканців Зони / Скриншот 24 Каналу

Версія S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5 отримає низку ексклюзивних особливостей. Серед них – підтримка функцій контролера DualSense, зокрема адаптивних тригерів і тактильної віддачі, а також тривимірний звук. Крім того, розробники обіцяють технічні покращення для потужнішої версії консолі PS5 Pro.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5 відбудеться 20 листопада 2025 року – рівно через рік після виходу гри на ПК, Xbox Series X|S та в Game Pass. Вартість стандартного видання на консолі від Sony складе 60 доларів.

Про що буде гра?

Події S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl розгортаються через десять років після фіналу "Поклику Прип'яті", як зазначається на сторінці грив Steam. Гравцям знову доведеться вирушити в Зону відчуження, яка, як і раніше, сповнена небезпечних ворогів, смертельних аномалій та могутніх артефактів. Опис до трейлера закликає гравців прожити власну грандіозну історію та прокласти шлях до самого серця Чорнобиля.