Hazelight Studios здобула собі славу, випускаючи кооперативні відеоігри для двох. Схоже, що наступний проєкт розробників може змінити цю тенденцію, інформує IGN.

Фарес натякає на три гравці у своїй наступній грі?

На світлині, якою поділився геймдизайнер та очільник студії Йозеф Фарес у своєму X, в центрі уваги красується він сам, одягнений в затишний светр.

Фото зроблене у студії "motion capture", а рука розробника дбайливо прикриває обличчя трьох акторів, вдягнених у спеціальні костюми, вочевидь, аби приховати їхню особистість.

Наступна гра вже у процесі створення,

– йдеться у дописі.

Шанувальники ігор Фареса одразу кинулися вгадувати ким же можуть бути ці актори, але врешті зрозуміли головне.

Цілком можливо, що публікацією допису Йозеф натякнув на дещо революційне для проєктів студії. Акторів ТРОЄ.

Це швидко породило теорію про те, шо наступна гра від Hazelight стане кооперативом саме для трьох гравців, що зовсім не звучить як щось безглузде, правда ж?

Чим відомий Йозеф Фарес?