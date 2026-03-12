Розробники політичної містобудівної стратегії Tropico 7 готуються перевірити гру разом із гравцями. Компанії Kalypso Media та Gaming Minds Studios повідомили у Steam, що закритий тест стартує 31 березня та триватиме два тижні.

Дивіться також У грі Uncharted: Drake's Fortune знайшли секрет, який ніхто не помічав майже 20 років

Взяти участь зможе обмежена кількість користувачів, яких оберуть після відбору. Подати заявку потрібно до 22 березня на офіційному сайті видавця.

Ndjhws Tropico 7 запрошують гравців в закриту бету / Фото Kalypso Media

Що чекає на гравців у закритій бета-версії?

Тестування буде доступне виключно на ПК – у Steam та Microsoft Store. Учасникам пропонують долучитися до формування майбутнього островної держави Тропіко та підтримати новий режим Ель Президенте ще до його офіційного приходу до влади.

У бета-версії гравці отримають доступ до двох розділів сюжетної кампанії, які охоплюють епохи колоніальних часів і світових воєн. Також у тестову збірку включені дві окремі сценарні місії, події яких розгортаються в періоди холодної війни та сучасності. Водночас сама бета буде доступна лише англійською та німецькою мовами.

У ролі Ель Президенте користувачам доведеться очолити острівну націю та привести її до процвітання. Розробники обіцяють найбільші острови за всю історію серії, розширені політичні та творчі можливості управління, а також нову систему терраформування, яка дозволить змінювати ландшафт.

Коли вийде Tropico 7?

Повноцінний реліз Tropico 7 запланований на 2026 рік. Гра вийде на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і S, а також буде доступна в підписці Game Pass для PC та Ultimate.