Разработчики политической градостроительной стратегии Tropico 7 готовятся проверить игру вместе с игроками. Компании Kalypso Media и Gaming Minds Studios сообщили в Steam, что закрытый тест стартует 31 марта и продлится две недели.

Принять участие сможет ограниченное количество пользователей, которых выберут после отбора. Подать заявку нужно до 22 марта на официальном сайте издателя.

Ndjhws Tropico 7 приглашают игроков в закрытую бету / Фото Kalypso Media

Что ждет игроков в закрытой бета-версии?

Тестирование будет доступно исключительно на ПК – в Steam и Microsoft Store. Участникам предлагают приобщиться к формированию будущего островного государства Тропико и поддержать новый режим Эль Президенте еще до его официального прихода к власти.

В бета-версии игроки получат доступ к двум разделам сюжетной кампании, которые охватывают эпохи колониальных времен и мировых войн. Также в тестовую сборку включены две отдельные сценарные миссии, события которых разворачиваются в периоды холодной войны и современности. В то же время сама бета будет доступна только на английском и немецком языках.

В роли Эль Президенте пользователям предстоит возглавить островную нацию и привести ее к процветанию. Разработчики обещают самые большие острова за всю историю серии, расширенные политические и творческие возможности управления, а также новую систему терраформирования, которая позволит менять ландшафт.

Когда выйдет Tropico 7?

Полноценный релиз Tropico 7 запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S, а также будет доступна в подписке Game Pass для PC и Ultimate.