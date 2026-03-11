Усередині гри заховали зображення з фотографіями розробників, але побачити його можна лише поза межами звичайної ігрової зони. Panzerdeer розповів у своєму відео, що натрапив на незвичну "великодку", коли досліджував внутрішню структуру гри через інженерне меню, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Який ПК потрібен для Crimson Desert: розробники розкрили системні вимоги до гри

Саме завдяки цьому інструменту він зміг вийти за межі звичайної ігрової зони та побачити те, що розробники сховали від очей більшості гравців.

Де розробники заховали сюрприз?

Секрет розташований у 19-й главі під назвою "Гості яких не чекали". Якщо покинути межі рівня, то між двома великими чорними кубами, які використовуються як технічні об'єкти сцени, можна помітити дивне зображення, розтягнуте на фоні неба.

На ньому розміщені фотографії співробітників студії, які працювали над грою. Знімки стилізовані під поліцейські фото після арешту: на кожному кадрі розробник тримає табличку з жартівливим псевдонімом. Усього на зображенні – 16 членів команди.

Секрет від розробників в Uncharted: Drake's Fortune – дивіться відео:

Цікаво, що подібні фотографії співробітників студії раніше публікувалися і на офіційному сайті Naughty Dog. Це підтверджує, що зображення було додано до гри навмисно, хоча воно і приховане в місці, куди звичайний гравець практично не може потрапити.

За словами Panzerdeer, цей секрет присутній як в оригінальній версії гри для PlayStation 3, так і у перевиданні для PlayStation 4. Тобто "великодка" не є випадковістю – її залишили самі розробники.

Спідраннер припускає, що зображення могло бути своєрідним внутрішнім жартом для команди. Через його розташування шанс натрапити на нього під час звичайного проходження майже нульовий.

У будь-якому разі дуже круто бачити, що Naughty Dog додає подібні речі у свої ігри. Якщо ніхто не знаходив цей секрет раніше, виходить, що він був прихований майже 20 років. Це просто неймовірно, якщо задуматися,

— зазначив Panzerdeer.

Кінематографічний пригодницький екшен Uncharted: Drake's Fortune, створений студією Naughty Dog, вважається однією з найважливіших ігор епохи PlayStation 3. Попри поважний вік, у грі досі знаходять деталі, які раніше залишалися поза увагою гравців.

Варто нагадати, що Uncharted: Drake's Fortune і дві наступні частини оригінальної трилогії залишаються консольними ексклюзивами PlayStation. Натомість пізніші ігри серії – Uncharted 4: A Thief's End та Uncharted: The Lost Legacy – згодом вийшли q на ПК.