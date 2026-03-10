Напередодні релізу фентезійної пригодницької гри Crimson Desert студія Pearl Abyss поділилася детальними системними вимогами для ПК. Команда зазначає, що показники продуктивності базуються на результатах внутрішнього тестування, тому фактична швидкодія може відрізнятися залежно від конфігурації комп'ютера та програмного середовища, розповідає VideoCardz.

Дивіться також Аналітики пояснили, чому ігри PlayStation на ПК продаються дедалі гірше

Який ПК потрібно мати для Crimson Desert?

Найскромніша конфігурація дозволить запустити гру з мінімальними налаштуваннями графіки у роздільній здатності 1080p із частотою 30 кадрів за секунду.

При цьому використовується апскейлінг з 900p. Для такого режиму знадобиться процесор Intel Core i5-8500 або AMD Ryzen 5 2600X, відеокарта рівня Nvidia GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 5500 XT, 16 ГБ оперативної пам'яті та щонайменше 150 ГБ вільного місця на SSD.

Для гри на низьких налаштуваннях графіки при тих самих 1080p і 30 fps вимоги до процесора та оперативної пам'яті залишаються такими ж. Проте знадобиться трохи потужніша відеокарта – Nvidia GeForce GTX 1660 або AMD Radeon RX 6500 XT.

Рекомендована конфігурація дозволить отримати стабільні 60 кадрів за секунду у роздільній здатності 1080p або ж 30 fps у 4K при середніх налаштуваннях графіки. У такому випадку знадобиться процесор Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600, відеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 або AMD Radeon RX 6700 XT, 16 ГБ оперативної пам'яті та 150 ГБ на SSD.

Якщо ж гравці планують запускати Crimson Desert у 1440p із частотою 60 кадрів за секунду та високими налаштуваннями графіки, розробники радять використовувати процесор Intel Core i5-12600K або AMD Ryzen 5 7600X. Для відеокарти рекомендовано Nvidia GeForce RTX 4070 або AMD Radeon RX 7700 XT. Обсяг оперативної пам'яті залишається на рівні 16 ГБ.

Максимальний режим із налаштуваннями "Ультра" розрахований на запуск у 4K при 60 кадрах за секунду. Для цього потрібен процесор Intel Core i5-13600K або AMD Ryzen 7 7700X, а також сучасна відеокарта на рівні Nvidia GeForce RTX 5070 Ti або AMD Radeon RX 9070 XT. Як і в інших конфігураціях, гра вимагатиме 16 ГБ оперативної пам'яті, підтримку DirectX 12 і 150 ГБ місця на SSD.



Системні вимоги Crimson Desert для PC / Фото Pearl Abyss

Трейлер Crimson Desert – дивіться відео:

Окрім ПК, студія на сайті Crimson Desert розкрила технічні особливості версій гри для комп'ютерів Mac, портативних пристроїв Rog Xbox Ally та Rog Xbox Ally X, а також для консолей поточного покоління.



Вимоги для консолей / Фото Pearl Abyss

Реліз Crimson Desert запланований на 19 березня. Гра вийде на ПК, Mac, PlayStation 5 і Xbox Series X та Series S. Розробники обіцяють масштабний відкритий світ, жорстку бойову систему, реалістичну фізику та повну відсутність мікротранзакцій. Також підтверджено наявність російської локалізації.