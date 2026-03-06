Видання GamesIndustry.biz, посилаючись на дослідження аналітичної компанії Newzoo, пояснило причини поступового падіння продажів ігор PlayStation на ПК. Саме ця тенденція, за даними журналістів, змушує Sony переглянути свою стратегію портів.

Чому ПК-гравці все менше цікавляться портами PlayStation?

Компанія почала активно переносити власні ексклюзиви на ПК у 2020 році. До цього майже всі великі проєкти PlayStation залишалися прив’язаними лише до консолей. Після запуску нової політики на комп’ютерах з’явилися такі хіти, як The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Horizon та God of War.

Однак майже всі ці порти виходили із затримкою у кілька років після консольного релізу. За словами аналітиків, саме це стало ключовою проблемою.

Дослідження Newzoo показує, що ігри Sony, які виходять на ПК через тривалий час після прем’єри на PlayStation, у перші три місяці зазвичай залучають приблизно 13% від аудиторії, яка вже грала у них на консолі, зазначає WCCFTECH.

Для порівняння: схожі за масштабом AAA-проєкти конкурентів, які виходять одразу на кількох платформах, можуть залучати близько 44% нової аудиторії.

Інакше кажучи, значна частина потенційних гравців уже проходить ці ігри на консолі задовго до появи ПК-версії.

Статистика по окремих іграх демонструє, що частка ПК-аудиторії з часом зменшується. Серед портів Sony показники виглядають так:

Horizon Zero Dawn – близько 22% (приблизно 4 мільйони гравців);

– близько 22% (приблизно 4 мільйони гравців); God of War (2018) – 14% (3,5 мільйона);

(2018) – 14% (3,5 мільйона); Marvel’s Spider-Man – 14% (3,8 мільйона);

– 14% (3,8 мільйона); Ratchet & Clank: Rift Apart – 8%;

– 8%; Horizon Forbidden West – 7%;

– 7%; God of War Ragnarök – 6%;

– 6%; Marvel’s Spider-Man 2 – 5%.

Єдиним помітним винятком став Ghost of Tsushima, який зібрав близько 11% аудиторії на ПК – це приблизно 2,1 мільйона гравців.

Аналітики Newzoo підсумовують, що ключову роль відіграє саме час виходу: якщо ПК-версія з’являється через кілька років після консольної прем’єри, більша частина початкового попиту вже реалізована на основній платформі.

На тлі цієї тенденції, за інформацією Bloomberg, Sony може переглянути свою політику щодо портів. Повідомляється, що компанія планує відмовитися від перенесення на ПК деяких майбутніх одиночних ексклюзивів PlayStation.

Зокрема, такі проєкти, як Ghost of Yotei, Saros та Marvel’s Wolverine, можуть залишитися доступними лише на PlayStation 5.