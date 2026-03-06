Геймери помітили у соцмережі X цікавий проєкт, який віддає шанину одразу двом відеоіграм від українських студій, інформує 24 Канал.

Нова атмосферна гра з українською локалізацією?

Scavland – майбутня ізометрична рольова гра у піксельному стилі від розробника під ніком NoShadow.

Події гри розгорнуться у постапокаліптичну пострадянську еру, де героєві доведеться виживати у світі пошматованому війною та вбивчим Туманом.

Пустка невблаганна – усе намагається тебе вбити,

– йдеться в описі гри в Steam.

Трейлер гри: дивіться відео

See what it's like to create one of the creatures in our game. We made a timelapse for you.



Add Scavland to your Steam wishlist pic.twitter.com/qe4CA0LCe4 — Scavland (@Scavland_) February 28, 2026

Атмосферою та загальним настроєм проєкт одразу нагадав геймерам ігри від українських розробників, а саме серії STALKER та METRO.

І це не простий збіг, адже у соцмережі Х автор Scavland відкрито заявив, що надихався саме цими відеоіграми.

Приємним сюрпризом на фоні цього стала інформація про те, що на релізі проєкт матиме українську локалізацію.

Наразі точної дати виходу Scavland немає, однак планується, що гра вийде у дочасному доступі в 2 кварталі 2026 року, а зараз у Steam доступна демоверсія.

