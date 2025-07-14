Peak, яка вийшла 16 червня 2025 року, стала справжньою сенсацією серед indie-проєктів. Вона стала однією з найшвидше продаваних ігор року, розповідає 24 Канал.

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Ціна на гру під час першого тижня релізу становила лише 4,95 долара, що, ймовірно, сприяло такому стрімкому зростанню продажів. Навіть після завершення акційної пропозиції популярність гри не зменшилася, а відгуки користувачів залишаються на рівні 93% позитивних.

Що таке Peak?

Peak – це кооперативний симулятор підйому, де гравці долають процедурно згенеровані гори, борючись із різними перешкодами, такими як голод чи особливі статуси, що впливають на витривалість персонажа.

Механіка гри нагадує елементи з Breath of the Wild, що робить її цікавою для широкої аудиторії. До того ж, абсурдний тон і дизайн персонажів додають грі унікальності, перетворюючи кожен підйом на справжню пригоду, сповнену несподіванок від дій інших гравців.

Цікаво, що перед релізом гра мала лише близько 29 тисяч додавань до списків бажаного на Steam, адже розробники не створювали значного ажіотажу заздалегідь. Однак після виходу Peak швидко привернула увагу популярних стримерів і блогерів на YouTube та Twitch, що значно посприяло її видимості.

Значна частина аудиторії гри також грала в інші кооперативні indie-проєкти, такі як R.E.P.O чи Lethal Company, що свідчить про популярність цього жанру серед певної спільноти.

Розробники зазначають, що найбільший ринок для Peak – це США, але гра також має значну популярність в Україні, Великобританії, Китаї, Канаді, Бразилії, Франції, Австралії, Німеччині та Туреччині. Точні цифри продажів у кожній країні не розкриваються, але це підкреслює глобальний успіх проєкту. Середній час гри становить майже 4 години, що свідчить про те, що гравці дійсно захоплені процесом.

Саме тому розробники додали підтримку низки мов у гру, серед яких і українська локалізація. Зараз гра коштує в Steam всього 159 гривень.

Peak не лише досягла вражаючих продажів, але й стала джерелом натхнення для Aggro Crab та Landfall. Спочатку гра створювалася як короткотривалий проєкт для розваги та творчого відпочинку, але після успіху команда вирішила продовжувати її розвиток, хоча конкретного графіка оновлень поки немає. Також у планах – локалізація та випуск гри на інших платформах, окрім Steam.

До речі, нещодавно геймери розгадали загадку, яка мучила спільноту майже 35 років. Вона стосується класичної гри часів NES і розгадати її допоміг журналіст, який знайшов запис бета-версії гри.