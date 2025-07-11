Шанувальники Battletoads будуть здивовані, дізнавшись відповідь на питання, яке мучило багатьох з них протягом довгих років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Time Extension.

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Розгадка виявилася простішою, ніж здавалося

Якщо ваш геймерський шлях розпочався в епоху NES, SEGA та Dendi – ви точно бодай рази грали у Battletoads.

Щасливі власники оригінального картриджа з цією грою часто розглядали коробку, та могли помітити там цікаву деталь: рівень у правому нижньому куті, який був відсутній у грі.

Оригінальна коробка / Фото Nintendo

Хоча він виглядає як 7-й рівень під назвою Volkmire's Inferno, на ньому показано жаб, які мчать вперед на колісних байках, в той час, як у грі вони пересуваються на їх летючих аналогах.

Майже 35 років фанати мучилися питанням, чому цей скриншот так відрізняється від того, що є в реальній грі. З часом навіть з'являлися теорії про небачений секретний рівень, як у Diablo 4, але схоже усім дискусіям настав кінець.

Сталося це завдяки журналісту Крісу Бієньєку, який завантажив на свій ютуб-канал VideoGameEphemera відео з демонстрацією ігрового процесу бета-версії гри.

Ролик був взятий з VHS-касет, які йому прислали розробники ще у 1991 році, коли він писав огляд проєкту для журналу "VideoGames & Computer Entertainment".

Будь ласка, насолоджуйтесь, вказуючи на відмінності між цією бета-версією Battletoads та фінальною випущеною,

– йдеться в описі відео.

Ігровий процес демоверсії – дивіться відео

Як видно з відео, 7-й рівень в демо суттєво відрізняється від того ж рівня у фінальній грі.

Рівень у грі та в бета-версії / Скриншоти з timeextension.com

Чому розробники змінили жабкам транспорт та як забули замінити скриншот на пакуванні – залишається невідомим. Одначе, фанати Battletoads все одно були раді дізнатися розгадку цієї таємниці.