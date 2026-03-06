Геймеры заметили в соцсети X интересный проект, который отдает дань сразу двум видеоиграм от украинских студий, информирует 24 Канал.
Интересно Первый геймплей Forza Horizon 6 разочаровал фанатов: что не так с Японией в игре
Новая атмосферная игра с украинской локализацией?
Scavland – будущая изометрическая ролевая игра в пиксельном стиле от разработчика под ником NoShadow.
События игры развернутся в постапокалиптическую постсоветскую эру, где герою придется выживать в мире разорванном войной и убийственным Туманом.
Пустошь неумолима – все пытается тебя убить,
– говорится в описании игры в Steam.
Трейлер игры: смотрите видео
Атмосферой и общим настроением проект сразу напомнил геймерам игры от украинских разработчиков, а именно серии STALKER и METRO.
И это не простое совпадение, ведь в соцсети Х автор Scavland открыто заявил, что вдохновлялся именно этими видеоиграми.
Приятным сюрпризом на фоне этого стала информация о том, что на релизе проект будет иметь украинскую локализацию.
На данный момент точной даты выхода Scavland нет, однако планируется, что игра выйдет в досрочном доступе во 2 квартале 2026 года, а сейчас в Steam доступна демоверсия.
Где еще будет украинская локализация?
Известно, что вскоре украинский появится в многопользовательском шутере ARC Raiders. Она уже даже ненадолго был доступен в игре, но потом оказалось, что это был лишь "фальстарт".
Получил украинскую локализацию инди-хит PEAK.
Также стоит обратить внимание на THE RPG, Keep Driving и Absolum.