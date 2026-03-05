Первые несколько минут геймплея Forza Horizon 6 показали в рамках рубрики IGN First. Проект издает Xbox Game Studios, а разработкой занимается британская студия Playground Games, которая работает над серией уже много лет.

Почему игрокам не понравился показ Forza Horizon 6?

События новой части развернутся в открытом мире Японии. Разработчики обещают наиболее детализированную карту в истории серии – с разнообразными регионами и бесшовной и насыщенной средой. По сюжету игрок начинает путешествие как обычный турист, который мечтает попасть на знаменитый фестиваль Horizon.

Опубликованное видео длится примерно восемь с половиной минут. В нем демонстрируется поездка в режиме свободной езды на американском суперкаре Saleen S7. За это время игрок успевает прокатиться по живописным локациям, проехаться по улицам Токио, открыть несколько новых участков карты и продвинуться в выполнении внутриигровых заданий.

Первые 9 минут Forza Horizon 6 – смотрите видео:

Однако реакция зрителей в сети оказалась довольно критической. Пользователи обратили внимание на очень широкие дороги, которые, по их мнению, выглядят неестественно для японских городов.

Еще одной распространенной претензией стала почти полное отсутствие автомобилей на дорогах. Один из комментаторов шутливо написал, что этот город выглядит даже более пустым, чем его душа.

Несмотря на критические комментарии к первой демонстрации геймплея, разработчики обещают довольно масштабную игру. На момент запуска в Forza Horizon 6 должно быть более 550 автомобилей. Среди них – концепт 2025 GR GT Prototype и новый Toyota Land Cruiser 2025 года, который украшает обложку игры.

В игре также появится система смены сезонов. Например, весной виртуальная Япония будет преображаться во время цветения сакуры. Разработчики заявляют, что стремились максимально достоверно передать атмосферу страны.

Когда выйдет Forza Horizon 6?

Релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая. Игра выйдет на PC (в Steam и Microsoft Store), консолях Xbox Series X и Series S, а также будет доступна в подписке Game Pass для PC и Ultimate. Версия для PlayStation 5 ожидается позже – в 2026 году.

Для тех, кто захочет начать раньше, предусмотрено премиальное издание. За 100 долларов игроки получат доступ к игре уже с 15 мая, а также два будущих дополнения.