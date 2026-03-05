Перші кілька хвилин геймплею Forza Horizon 6 показали в рамках рубрики IGN First. Проєкт видає Xbox Game Studios, а розробкою займається британська студія Playground Games, яка працює над серією вже багато років.

Чому гравцям не сподобався показ Forza Horizon 6?

Події нової частини розгорнуться у відкритому світі Японії. Розробники обіцяють найбільш деталізовану карту в історії серії – з різноманітними регіонами та безшовним і насиченим середовищем. За сюжетом гравець починає подорож як звичайний турист, який мріє потрапити на знаменитий фестиваль Horizon.

Опубліковане відео триває приблизно вісім із половиною хвилин. У ньому демонструють поїздку в режимі вільної їзди на американському суперкарі Saleen S7. За цей час гравець встигає прокататися мальовничими локаціями, проїхатися вулицями Токіо, відкрити кілька нових ділянок карти та просунутися у виконанні внутрішньоігрових завдань.

Перші 9 хвилин Forza Horizon 6 – дивіться відео:

Однак реакція глядачів у мережі виявилася доволі критичною. Користувачі звернули увагу на дуже широкі дороги, які, на їхню думку, виглядають неприродно для японських міст.

Ще однією поширеною претензією стала майже повна відсутність автомобілів на дорогах. Один із коментаторів жартівливо написав, що це місто виглядає навіть порожнішим, ніж його душа.

Попри критичні коментарі до першої демонстрації геймплею, розробники обіцяють доволі масштабну гру. На момент запуску у Forza Horizon 6 має бути понад 550 автомобілів. Серед них – концепт 2025 GR GT Prototype та новий Toyota Land Cruiser 2025 року, який прикрашає обкладинку гри.

У грі також з'явиться система зміни сезонів. Наприклад, навесні віртуальна Японія перетворюватиметься під час цвітіння сакури. Розробники заявляють, що прагнули максимально достовірно передати атмосферу країни.

Коли вийде Forza Horizon 6?

Реліз Forza Horizon 6 запланований на 19 травня. Гра вийде на PC (у Steam і Microsoft Store), консолях Xbox Series X і Series S, а також буде доступна в підписці Game Pass для PC та Ultimate. Версія для PlayStation 5 очікується пізніше – у 2026 році.

Для тих, хто захоче почати раніше, передбачене преміальне видання. За 100 доларів гравці отримають доступ до гри вже з 15 травня, а також два майбутні доповнення.