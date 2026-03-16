Минулого тижня польська студія CD Projekt Red розчарувала частину фанатів, повідомивши, що не планує випускати нові сюжетні доповнення для Cyberpunk 2077. Втім, як з'ясувалося, сама франшиза не збирається брати паузу – новий проєкт уже готується до показу, розповідає 24 Канал.

Якою буде нова гра у світі Cyberpunk?

Користувачі форуму ResetEra звернули увагу, що канадська компанія Unis Technology, яка спеціалізується на виробництві аркадних автоматів, об'єдналася з CD Projekt Red для створення гри Cyberpunk 2077: Chrome Rush. За задумом розробників з Unis Technology, це буде бойова гоночна аркада, натхненна класикою на кшталт Road Rash.

Гравцям запропонують мчати неоновими трасами Найт-Сіті та його передмість, виконуючи заноси, обходячи суперників і водночас знищуючи їх. Для цього можна буде використовувати як вогнепальну зброю, так і рукопашні атаки прямо під час перегонів.

Анонс супроводжувався приблизно двохвилинним трейлером із демонстрацією геймплею. У грі обіцяють вісім різних мотоциклів, сім персонажів із власними особливостями та чотири напружені траси.

Перший прототип Cyberpunk 2077: Chrome Rush планують показати на виставці Amusement Expo International 2026, яка відбудеться цього тижня в Лас-Вегасі. За інформацією порталу Arcade Heroes, реліз новинки може відбутися вже наприкінці квітня.

Сам аркадний комплект складатиметься з двох автоматів. Кожен отримає контролер у вигляді мотоцикла, встановлений на рухомій платформі перед великим 65-дюймовим 4K-екраном. Такий формат має створити ефект повного занурення в перегони.

Варто зазначити, що це не перша аркадна адаптація Cyberpunk 2077. У 2025 році вже виходив рельсовий шутер Cyberpunk 2077: Turf Wars, створений компанією LAI Games.