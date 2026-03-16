На прошлой неделе польская студия CD Projekt Red разочаровала часть фанатов, сообщив, что не планирует выпускать новые сюжетные дополнения для Cyberpunk 2077. Впрочем, как выяснилось, сама франшиза не собирается брать паузу – новый проект уже готовится к показу, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Cyberpunk 2077 теперь работает на Android: какой смартфон справился с требовательной игрой

Какой будет новая игра в мире Cyberpunk?

Пользователи форума ResetEra обратили внимание, что канадская компания Unis Technology, которая специализируется на производстве аркадных автоматов, объединилась с CD Projekt Red для создания игры Cyberpunk 2077: Chrome Rush. По задумке разработчиков из Unis Technology, это будет боевая гоночная аркада, вдохновленная классикой вроде Road Rash.

Игрокам предложат мчаться по неоновым трассам Найт-Сити и его пригородов, выполняя заносы, обходя соперников и одновременно уничтожая их. Для этого можно будет использовать как огнестрельное оружие, так и рукопашные атаки прямо во время гонки.

Анонс сопровождался примерно двухминутным трейлером с демонстрацией геймплея. В игре обещают восемь различных мотоциклов, семь персонажей с собственными особенностями и четыре напряженные трассы.

Первый прототип Cyberpunk 2077: Chrome Rush планируют показать на выставке Amusement Expo International 2026, которая состоится на этой неделе в Лас-Вегасе. По информации портала Arcade Heroes, релиз новинки может состояться уже в конце апреля.

Сам аркадный комплект будет состоять из двух автоматов. Каждый получит контроллер в виде мотоцикла, установленный на подвижной платформе перед большим 65-дюймовым 4K-экраном. Такой формат должен создать эффект полного погружения в гонки.

Стоит отметить, что это не первая аркадная адаптация Cyberpunk 2077. В 2025 году уже выходил рельсовый шутер Cyberpunk 2077: Turf Wars, созданный компанией LAI Games.