Для эксперимента использовали смартфон RedMagic 11 Pro, базирующийся на высокопроизводительном процессоре Snapdragon 8 Gen 5, рассказывает Toms Hardware.

Устройство оснащено 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5T и системой жидкостного охлаждения, которая помогает чипу держать высокие частоты.

Процесс запуска стал возможным благодаря эмулятору GameHub от GameSir, который использует слой совместимости Proton от компании Valve.

Как именно работает Cyberpunk 2077 на мобильном железе?

Во время тестирования в разрешении 720p на низких настройках с использованием технологии FSR 2.1 в сбалансированном режиме смартфон выдавал в среднем 30 кадров в секунду.

В наиболее напряженные моменты показатель опускался до 20 FPS, однако никогда не падал ниже отметки 10 – 15. Активация генерации кадров FSR позволила значительно улучшить результат, обеспечив стабильные 40 – 50 FPS. Устройство справилось даже с пресетом настроек для Steam Deck, продемонстрировав плавность игрового процесса.

Технический мониторинг показал, что процессор был загружен на 60 – 80%, а графический чип – на 50 – 60%.

Оперативная память использовалась на 80% от общего объема.

Несмотря на наличие охлаждения, температура кристалла в пике достигала 100 градусов Цельсия.

Cyberpunk 2077 на смартфоне – смотрите видео:

Этот успешный запуск свидетельствует о значительном прогрессе в сфере эмуляции, поскольку еще несколько лет назад подобная производительность на мобильных устройствах была недостижимой.