Оригинальный "Ведьмак" завершается триумфом Геральта из Ривии над магом Яковом из Альдерсберга и тревожным предупреждением о приходе Белого Холода. Однако после основных событий зрителям показали кинематографический эпилог, который стал мостиком к сюжету следующей части. В этом ролике Геральт мешает неизвестному ведьмаку убить короля Темерии Фольтеста прямо в тронном зале, напоминает 24 Канал.

Почему разработчик считает эпилог первой части неудачным?

Артур Ганшинец объяснил изданию PCGamer, что команда сценаристов стремилась оставить финал игры открытым. Однако руководство студии настояло на создании зрелищного завершения. Это видео готовили без участия специалистов, которые отвечали за основной сюжет.

Ганшинец считает этот шаг ошибкой, поскольку он загнал авторов в тупик: разработчики были вынуждены делать продолжение именно о том, почему ведьмаки вдруг начали охотиться на королей.

Из-за такой привязки The Witcher 2: Assassins of Kings стала слишком политизированной. Ганшинец отметил, что в сценарии почти не осталось места для развития личности Геральта, рассказа о его семье или других частных аспектах жизни героя.

Несмотря на смену акцентов и критику со стороны ветерана студии, вторая часть приключений ведьмака оказалась коммерчески успешной. За пятнадцать лет с момента релиза продажи игры пересекли отметку в 15 миллионов копий.

