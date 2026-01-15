Общий тираж всей серии о Ведьмаке уже превысил отметку в 85 миллионов копий, рассказал Новаковски на своей странице в соцсети X, рассказывает 24 Канал.

Каких успехов достигли классические игры о Ведьмаке за годы после релиза?

Первая часть The Witcher, вышедшая в 2007 году, за 18 лет своего существования преодолела порог в 10 миллионов проданных единиц.

Для сравнения, за первый год после выхода игру приобрели лишь 1 миллион раз. Вторая часть саги, Assassins of Kings, демонстрировала стабильный спрос и за 14 лет разошлась тиражом в 15 миллионов копий, что в среднем составляет один миллион каждый год.

Последний раз индивидуальные показатели этой игры озвучивали еще в 2014 году – тогда они составляли 8 миллионов.

Долгое время разработчики держали детальные достижения первых игр в тайне, отчитываясь только об общем результате дилогии, который в конце 2022 года составлял 20 миллионов экземпляров. Однако безоговорочным лидером франшизы остается The Witcher 3: Wild Hunt, которая к своему десятилетию достигла впечатляющей отметки в 60 миллионов продаж.

В 2023 году франшиза стала одной из самых успешных игровых серий в истории, как сообщало Gizchina.

В целом вся серия фэнтезийных RPG от польских разработчиков насчитывает уже более 85 миллионов реализованных копий.

Сейчас CD Projekt Red фокусируется на будущем. Более половины штата студии, а именно 447 специалистов из общего количества 851 работника, активно работают над созданием следующей главы саги – The Witcher 4. Выход новой игры ожидается не ранее 2027 года.