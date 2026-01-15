Загальний тираж усієї серії про Відьмака вже перевищив позначку у 85 мільйонів копій, розповів Новаковські на своїй сторінці в соцмережі X, розповідає 24 Канал.

Яких успіхів досягли класичні ігри про Відьмака за роки після релізу?

Перша частина The Witcher, що вийшла у 2007 році, за 18 років свого існування подолала поріг у 10 мільйонів проданих одиниць.

Для порівняння, за перший рік після виходу гру придбали лише 1 мільйон разів. Друга частина саги, Assassins of Kings, демонструвала стабільний попит і за 14 років розійшлася тиражем у 15 мільйонів копій, що в середньому становить один мільйон щороку.

Останнього разу індивідуальні показники цієї гри озвучували ще у 2014 році – тоді вони складали 8 мільйонів.

Довгий час розробники тримали детальні досягнення перших ігор у таємниці, звітуючи лише про спільний результат дилогії, який наприкінці 2022 року складав 20 мільйонів примірників. Проте беззаперечним лідером франшизи залишається The Witcher 3: Wild Hunt, яка до свого десятиріччя досягла вражаючої позначки у 60 мільйонів продажів.

У 2023 році франшиза стала однією з найуспішніших ігрових серій в історії, як повідомляло Gizchina.

Загалом вся серія фентезійних RPG від польських розробників налічує вже понад 85 мільйонів реалізованих копій.

Зараз CD Projekt Red фокусується на майбутньому. Понад половина штату студії, а саме 447 фахівців із загальної кількості 851 працівника, активно працюють над створенням наступної глави саги – The Witcher 4. Вихід нової гри очікується не раніше 2027 року.