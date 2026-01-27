З останнім оновленням в ARC Raiders з'явилася українська локалізація, повідомив блогер OLDboi у X.

Українська мова в ARC Raiders?

Багатокористувацький екстракшн-шутер від Embark став одним з найбільших хітів 2025 року й ось уже третій місяць поспіль тримається в лідерах списку бестселерів Steam, інформує SteamDB.

27 січня для гри вийшов патч під назвою Headwinds, який окрім нового сезонного контенту та ігрових режимів додав у проєкт українську локалізацію.

Трейлер патчу: дивіться відео

Про це одним з перших у мережі повідомив український ігровий блогер OLDboi.

В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація! На консолях, кажуть, що вже доступна. В Steam поки, щоб увімкнути українську потрібно у властивостях прописати culture=uk або -culture=uk,

– написав він.

Нагадаємо, що ARC Raiders стала шаленим успіхом в Steam. У шутері геймери населяють підземне місто Сперанца після того, як світ на поверхні був зруйнований та захоплений смертоносними машинами, яких кличуть "арками".

Кожна вилазка на поверхню може стати фатальною, але їх необхідно здійснювати аби забезпечити останній прихисток людства припасами. Цим і займаються рейдери.

Гра доступна на ПК, PS5 та Xbox Series X|S.

Як увімкнути українську в ARC Raiders у Steam?