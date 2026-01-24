Кожен гравець хітового шутера від Embark знає як важко здолати Rocketeer наодинці, однак він не став проблемою для нашого героя, інформує 24 Канал.

Неймовірний момент в ARC Raiders, який навряд вдасться повторити?

Rocketeer – це великий літаючий "арк", який є одним з найгрізніших опонентів неуважних рейдерів.

Його бомбардування ракетами з повітря може швидко стати причиною загибелі, якщо ви вступили з ним у відкритий бій на локації без укриттів поблизу, йдеться на The Gamer.

Хоча цей ворог поступається у розмірах Matriarch чи Queen, він все ще потребує певних навичок для знищення та як усі "арки" має слабкі місця.

Однак, нікому не вдавалося розібратися з цією загрозою так ефектно, як це зробив геймер під ніком BloodStag у відео опублікованому ARC Raiders Updates у X

Озброївшись Snap Hook-ом та міною Deadline, він зістрибнув з верхівки вежі, зачепився за Rocketeer, осідлав його, встановив міну, а потім зістрибнув і вдало приземлився, зачепившись за частинку вежі просто за момент до падіння.

Цей хайлайт воістину один з тих, який краще раз побачити на власні очі, ніж тисячу разів почути.

Неймовірний хайлайт в ARC Raiders: дивіться відео

За такий трюк, героя відео вже охрестили "рейдером-павуком" і це без перебільшень дуже вдале прізвисько для такого майстерного геймера.