Каждый игрок хитового шутера от Embark знает как трудно одолеть Rocketeer в одиночку, однако он не стал проблемой для нашего героя, информирует 24 Канал.

Невероятный момент в ARC Raiders, который вряд ли удастся повторить?

Rocketeer – это большой летающий "арк", который является одним из самых грозных оппонентов невнимательных рейдеров.

Его бомбардировка ракетами с воздуха может быстро стать причиной гибели, если вы вступили с ним в открытый бой на локации без укрытий вблизи, говорится на The Gamer.

Хотя этот враг уступает в размерах Matriarch или Queen, он все еще требует определенных навыков для уничтожения и как и все "арки", имеет слабые места.

Однако, никому не удавалось разобраться с этой угрозой так эффектно, как это сделал геймер под ником BloodStag в видео опубликованном ARC Raiders Updates в X

Вооружившись Snap Hook-ом и миной Deadline, он спрыгнул с верхушки башни, зацепился за Rocketeer, оседлал его, установил мину, а затем спрыгнул и удачно приземлился, зацепившись за частичку башни просто за момент до падения.

Этот хайлайт поистине один из тех, который лучше раз увидеть собственными глазами, чем тысячу раз услышать.

Невероятный хайлайт в ARC Raiders: смотрите видео

За такой трюк, героя видео уже окрестили "рейдером-пауком" и это без преувеличений очень удачное прозвище для такого мастеровитого геймера.