Поклонники хитового многопользовательского шутера массово оставляют отзывы на итальянский отель, а причиной тому его специфическое название, сообщает 24 Канал.

Игроки ARC Raiders "бомбардируют" отзывами небольшой отель?

Персонал относительно небольшого итальянского отеля в живописной коммуне Кампителло-ди-Фасса, вероятно, проклинает разработчиков из Embark Studios.

Дело в том, что их четырехзвездочное заведение имеет название, которое совпадает с одной из самых жестоких карт видеоигры – Hotel Stella Montis.

Она известна тем, что на ней преимущественно не встретишь дружественных друг к другу игроков, поэтому часто матчи на ней превращаются в настоящую кровавую баню.

Очевидно, около месяца назад кто-то из геймеров нашел заведение на Google Maps и оставил шутливый отзыв, как раз на эту карту из хитовой ARC Raiders. Через некоторое время после, это заметили другие геймеры и тоже начали понемногу оставлять комментарии.

Настоящая лавина отзывов началась, когда об этой "изюминке" сообщил аккаунт ArcRaiderAlerts в X.

Hotel Stella Montis в Италии в настоящее время подвергается обзорной бомбардировке игроками ARC Raiders pic.twitter.com/NmcqGmg513 - ARC Raiders Alerts (@ArcRaiderAlerts) 22 января, 2026 г

Что пишут геймеры?

В результате фанаты игры просто заполонили секцию рецензий на отель, а их сообщения можно хоть сейчас заносить в геймерское наследие ЮНЕСКО.

Замечательное место. Но я все же рекомендую путешествовать по этому отелю самостоятельно. Любая группа более 2 человек имеет очень высокий риск встретить крыс в вестибюле,

– написал геймер Hejiujiu.

Классное место, где я хорошо провожу время. Однако один вопрос остается без ответа: почему я вижу так много красных вспышек в небе ночью?,

– говорится в отзыве пользователя Fred.

Если не считать постоянное PvP и кемперов на точках эвакуации, мне очень нравится это место, здесь никогда не бывает скучно,

– подчеркнул Jose Mourino.

Сейчас рейтинг Stella Montis Hotel находится на отметке в 4,6 балла, а количество отзывов перевалило за 500 довольных "посетителей" и продолжает расти.