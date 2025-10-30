Всего за несколько часов после релиза шутер собрал в Steam более 175 тысяч одновременных игроков, согласно данным SteamDB. В то же время игроки оставили более 2000 отзывов, 86% из которых являются положительными. Проект вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. На момент написания новости пиковый онлайн игры составлял 263270 игроков только в Steam, рассказывает 24 Канал.

О чем ARC Raiders?

Действие игры разворачивается на Земле будущего, которую атаковали таинственные механические захватчики. Остатки человечества вынуждены прятаться в подземных хранилищах. Игрокам предстоит стать рейдерами – смельчаками, которые выходят на поверхность для добычи ценных ресурсов.

Вылазки можно совершать как в одиночку, так и в команде до трех человек, сражаясь не только с бесконечными машинами ARC, но и с другими непредсказуемыми игроками-выживальщиками.

Описание в Steam отмечает, что игроки смогут создавать, ремонтировать и улучшать свое снаряжение в безопасности мастерской, а затем отправляться в разрушенный, но все еще прекрасный мир на поверхности. Каждый сам решает, каким рейдером стать.

На старте ARC Raiders предлагает четыре отдельные карты, дерево навыков с тремя ветвями (выживание, подвижность, выносливость) и большой арсенал. Разработчики планируют регулярно обновлять игру, добавляя новые локации, предметы и врагов.