Свежие данные, указывающие на близкий релиз, были обнаружены в коде недавнего обновления Counter-Strike 2, поскольку обе игры работают на движке Source 2. Этой информацией блогер поделился в своем новом видео на канале Tyler McVicker.

Действительно ли разработка игры приближается к завершению?

Анализ кода последнего обновления Counter-Strike 2, вышедшего 15 октября, выявил ряд интересных деталей о проекте hlx. Разработчики внедрили автоматическую очистку системных ресурсов, оптимизировали симуляцию звуков и жидкостей, а также реализовали асинхронную симуляцию частиц.

По словам Маквикера, почти все находки свидетельствуют о том, что игра находится на этапе полировки и подготовки к релизу.

Однако наибольший резонанс в сообществе вызвала новая иконка для "научной" группы объектов. Ее появление может трактоваться по-разному. Если иконку создали недавно, это означает, что Valve еще наполняет игру контентом, и разработка не так продвинулась, как считалось.

Сам Маквикер склоняется к мнению, что иконка не новая, а просто случайно попала в обновление CS2, ведь предыдущие данные указывали на финальную стадию. Также существует вероятность, что этот элемент вообще не связан с проектом hlx.

Несмотря на это, инсайдер заявил, что все увиденное, кроме этой иконки, указывает на то, что Valve полирует, оптимизирует и доводит игру до состояния, которое игроки ожидают от Half-Life 3. По слухам, студия уже приступила к созданию трейлера. Ранее о том, что игра находится на финальном этапе разработки также сообщало издание что игра находится на финальном этапе разработки Gaming Bolt.

Маквикер уверен, что Valve не заставит долго ждать, и между анонсом и релизом пройдет немного времени, как это было с Half-Life: Alyx. Он также намекнул, что анонс может состояться уже в ноябре, посоветовав фанатам "расслабиться и успокоиться насчет возможности, которая скоро случится".