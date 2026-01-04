Традиционно для этого времени года завершилось голосование церемонии Steam Awards, где пользователи популярного цифрового магазина видеоигр собственноручно выбирают лучшие видеоигры года, информирует 24 Канал со ссылкой на Steam.

Clair Obscur Expedition 33 не игра года для геймеров из Steam?

После двух недель голосования, 3 января наконец стали известны победители голосования за лучшие игры 2025 года от пользователей платформы Valve.

Самый главный титул GOTY получила не Clair Obscur: Expedition 33, которая стала рекордсменкой TGA 2025, а инди-игрушка Hollow Knight: Silksong.

Оно и не удивительно, учитывая, что во время релиза сиквел от Team Cherry на несколько часов "положил" не только Steam, но и другие цифровые магазины, как информирует The Guardian.

Несмотря на это, творение Sandfall Interactive не оставило виртуальную церемонию с пустыми руками, поскольку игра была выбрана победительницей в номинации "Лучший саундтрек".

Все победители Steam Awards 2025: