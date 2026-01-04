Традиційно для цієї пори року завершилося голосування церемонії Steam Awards, де користувачі популярного цифрового магазину відеоігор власноруч обирають найкращі відеоігри року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.
Clair Obscur Expedition 33 не гра року для геймерів зі Steam?
Після двох тижнів голосування, 3 січня нарешті стали відомі переможці голосування за кращі ігри 2025 року від користувачів платформи Valve.
Найголовніший титул GOTY отримала не Clair Obscur: Expedition 33, яка стала рекордсменкою TGA 2025, а інді-забавка Hollow Knight: Silksong.
Воно й не дивно, враховуючи, що під час релізу сиквел від Team Cherry на декілька годин "поклав" не лише Steam, а й інші цифрові магазини, як інформує The Guardian.
Трейлер гри: дивіться відео
Попри це, творіння Sandfall Interactive не залишило віртуальну церемонію з порожніми руками, оскільки гру було обрано переможницею в номінації "Найкращий саундтрек".
Усі переможці Steam Awards 2025:
- Гра року – Hollow Knight: Silksong;
- Гра року з VR – The Midnight Walk;
- Сродна праця – Baldur's Gate 3;
- Найкраща гра на Steam Deck – Hades 2;
- Ліпше з друзями – PEAK;
- Неймовірний візуальний стиль – Silent Hill f;
- Найліпша гра, в якій ви пасете задніх – Hollow Knight: Silksong;
- Розкішний сюжет – Dispatch;
- Умощуйтеся зручніше – RV there yet?