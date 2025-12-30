Екранізація відеоігор стає все більш частим випадком, тож і прийдешній рік продовжить цю тенденцію, чим потішить фанатів віртуальних розваг, повідомляє 24 Канал.

Які відеоігри отримають власні фільми у 2026 році?

Поки фільм за мотивами Sleeping Dogs лише отримав режисера, інші "ігрові" стрічки вже мають визначене вікно прокату та видовищні трейлери.

Сайлент Гілл. Повернення (в прокаті з 22 січня 2026)

Режисер оригінального фільму 2006 року Крістоф Ганс повернувся аби адаптувати сюжет культової гри Silent Hill 2, інформує IGN.

На глядачів чекатиме психологічний хорор, де Джеймс Сазерленд буде "готовий піти в пекло, щоб врятувати" свою кохану.

Супер-Маріо Галактика в кіно (в прокаті з 3 квітня 2026)

Шалений успіх першого фільму зумовив прискорене фільмування сиквелу, заснованого на грі Super Mario Galaxy 2007 року випуску.

У стрічці улюбленець мільйонів та його друзі вирушать у космічну подорож, де на них чекатимуть незвідані планети та знайомство з принцесою Розаліною.

Mortal Kombat 2 (в прокаті з 15 травня 2026)

Сиквел нової франшизи за мотивами культової серії файтингів обіцяє показати сам турнір "Смертельна битва" та представити улюбленця геймерів – легендарного бійця Джонні Кейджа, якого, як повідомляє Variety, зіграв актор Карл Урбан.

Оселя зла (в прокаті з 18 вересня 2026)

Чергове перезавантаження серії, що базується на франшизі Resident Evil, має на меті повернути атмосферу справжнього виживання та горору, знову розповівши глядачам історію містечка Ракун-сіті та корпорації Umbrella.

Вуличний боєць (в прокаті з 16 жовтня 2026)

Ще один легендарний файтинг отримає нову кіноадаптацію. Студія Legendary обіцяє глядачам захопливий бойовик, знімальна команда якого повниться знаменитостями: від Джейсона Момоа до реслера Коді Роудса.

