Гра привернула увагу спільноти високим рівнем графічного виконання та незвичним поглядом на історичні події того періоду, нагадуючи за атмосферою перші частини легендарної серії Call of Duty, розповідає 24 Канал з посиланням на трейлер опублікований на YouTube-каналі розробників Hoothanes.

Чим дивуватиме гравців новий шутер?

Сюжет The Defiant фокусується на подіях східного фронту Другої світової війни. На відміну від більшості популярних ігор цього жанру, де в центрі уваги перебувають західні країни, тут історія розгортається від імені китайських військовослужбовців, які чинять опір японським загарбникам.

Хоча ігрові механіки залишаються класичними – від гравця вимагається влучна стрільба та швидкість реакції – розробники роблять ставку на візуальну якість та серйозний тон військової драми.

Особливу увагу приділено деталізації локацій та автентичності тогочасної зброї. Творці обіцяють глибокий і реалістичний сюжет, в основі якого лежать характери персонажів та їхня взаємодія на фоні достовірно відтворених полів битв.

Проєкт уже має сторінку в сервісі Steam, проте точна дата виходу та повний перелік платформ, на яких він буде доступний, поки залишаються невідомими.