Розробники з Ubisoft були змушені втрутитися, щоб взяти ситуацію під контроль та закрити доступ до внутрішнього магазину, розповідає 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Чому розробники вирішили вимкнути доступ до гри?

Інцидент розпочався з того, що користувачі Rainbow Six Siege на ПК та консолях помітили аномальне поповнення своїх віртуальних рахунків.

На акаунти гравців почали надходити мільярди одиниць ігрової валюти (кредитів R6S), очки репутації, пакети "Альфа" та ексклюзивні косметичні предмети.

Ця несанкціонована акція була справою рук хакерів, які зламали сервери проєкту. Окрім подарунків, деякі користувачі почали отримувати випадкові бани, які, найімовірніше, також накладали самі зловмисники.

Як відреагували в Ubisoft?

Компанія Ubisoft оперативно відреагувала на ситуацію, заявивши на своїй сторінці в X, що знає про проблему та працює над її вирішенням.

Менш ніж за дві години після виявлення активності видавець прийняв рішення повністю відключити сервери та закрити ігровий магазин на час розслідування.

На цей час розробники не розкривають точних причин зламу та не повідомляють, чи будуть анульовані видані хакерами блокування акаунтів. Також невідомо, чи чекають на гравців дисциплінарні заходи за вхід у систему під час атаки.

Нагадаємо, що Rainbow Six Siege була випущена у грудні 2015 року і зараз доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S. Проєкт також входить до каталогу передплати Ubisoft+ Premium. За останніми офіційними даними, аудиторія шутера ще у жовтні 2022 року подолала позначку у 85 мільйонів осіб.