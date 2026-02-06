Що відомо про скасований кооператив?

Історія багатокористувацьких режимів у франшизі Assassin's Creed бере свій початок ще з 2010 року, коли з виходом Brotherhood гравці отримали унікальний прихований PvP-досвід. Згодом серія експериментувала з кооперативом у Unity, де четверо гравців могли разом виконувати завдання. Проте вже понад десять років серія залишається виключно однокористувацькою, і новий проєкт під кодовою назвою LEAGUE (або Assassin's Creed League) мав це змінити. На жаль, не вдалося, пише Game Rant.

Дивіться також Starfield нарешті вийде на PlayStation 5: названо точну дату

Спочатку цей проєкт розроблявся як повноцінне доповнення для Assassin's Creed Shadows, реліз якої відбувся 20 березня 2025 року. Передбачалося, що LEAGUE стане завершальним етапом сезонної перепустки та запропонує гравцям серію заскриптованих місій для чотирьох учасників, події яких розгорталися б у феодальній Японії. За розробку відповідала студія Ubisoft Annecy, відома своєю роботою над мережевими компонентами попередніх частин серії.

Проте в процесі виробництва плани змінилися. У 2025 році керівництво студії вирішило, що інтеграція кооперативу безпосередньо в Shadows забере занадто багато часу і не дозволить досягти потрібної якості.

Замість цього розробку переорієнтували на створення окремої, меншої за масштабом самостійної гри, яка б використовувала напрацювання відкритого світу Shadows. Були навіть плани провести закрите альфа-тестування за запрошеннями у травні 2026 року.



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

Коли все пішло не за планом?

Остаточний удар по проєкту завдала внутрішня перевірка з боку підрозділу Ubisoft Vantage Studios, який був створений у жовтні 2025 року для управління найбільшими франшизами компанії, пише Gadgets 360. У межах масштабної реструктуризації, яку назвали великим перезавантаженням, керівництво вирішило повністю скасувати проєкт LEAGUE.

Це рішення стало несподіванкою навіть для лідерів команди розробників, які дізналися про закриття лише за тиждень до публічного розголосу.

Майбутнє франшизи

Попри скасування, не всі напрацювання будуть втрачені. Наразі невелика група з десяти розробників займається перенесенням технічних досягнень проєкту на оновлений рушій Anvil, повідомляє IGN. Це робиться для того, щоб у майбутньому кооперативні режими було легше інтегрувати в нові ігри серії.

Водночас ситуація в компанії залишається напруженою: лише за останній час було скасовано ремейк Prince of Persia, а серія Watch Dogs фактично опинилася в глухому куті. Навіть інший мережевий проєкт, Assassin's Creed Invictus, за словами деяких розробників, викликає серйозні занепокоєння своєю якістю.