Коли чекати Starfield на PlayStation 5?

Після виходу у 2023 році Starfield стала першою великою грою студії Bethesda Softworks, яка обійшла стороною консолі PlayStation. Це було прямим наслідком угоди з Microsoft, після якої низка проєктів Bethesda отримала статус консольних ексклюзивів Xbox. Однак стратегія компанії за останні роки помітно змінилася, і Microsoft дедалі активніше випускає свої ігри на платформах конкурентів, пише WCCF TECH.

За інформацією польського видання PPE, реліз Starfield на PlayStation 5 може відбутися вже 7 квітня 2026 року. Очікується, що гра вийде одразу у двох виданнях – стандартному та преміальному. Деталі наповнення дорожчої версії офіційно не розкриті, але джерела припускають наявність сюжетного доповнення Shattered Space та ще одного, поки не анонсованого DLC.

Хоча PPE раніше помилялося з чутками про формат релізу Grand Theft Auto VI, видання зарекомендувало себе як надійне джерело інформації щодо виходу ігор, виданих Microsoft, на PlayStation. Саме воно точно передбачило реліз Microsoft Flight Simulator 2024 на консолі Sony, тому нові дані щодо Starfield багато хто сприймає серйозно.

Велике оновлення

Окремий інтерес викликає інформація про велике оновлення, яке нібито готують паралельно з PS5-версією. За словами автора контенту MrMattyPlays з подкасту Defining Duke, за зачиненими дверима він бачив проєкт, який умовно називають Starfield 2.0. Йдеться не про повноцінний сиквел, а про масштабний перезапуск ключових систем гри. Розробники орієнтуються на приклад Cyberpunk 2077 2.0, який свого часу кардинально змінив ставлення гравців до проєкту CD Projekt RED.

Очікується глибока переробка дослідження світу, процедурної генерації планет і базових ігрових механік, які раніше критикували за одноманітність.

Також згадуються серйозні покращення рушія, оптимізація космічних польотів і зменшення кількості завантажувальних екранів, які розривали відчуття цілісного відкритого світу.

Саме ці проблеми найчастіше згадувалися у відгуках після релізу.

Аргументи за та проти

Відсутність дрібних патчів після виходу Shattered Space лише підсилює припущення, що Bethesda зосередила ресурси на чомусь значно масштабнішому. Для студії реліз на PS5 у поєднанні з таким оновленням може стати фактичним другим запуском гри та спробою заново завоювати аудиторію, яка раніше поставилася до Starfield скептично.

Водночас частина спільноти сумнівається, що процедурну основу гри можна виправити без радикальної перебудови всього проєкту. Проте якщо Bethesda справді готує апдейт рівня 2.0, весна 2026 року може стати вирішальною для майбутнього Starfield і її місця серед великих космічних RPG.