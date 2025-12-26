Короткий ролик порівнює ранню версію з актуальною збіркою, яку планують випустити на ринок уже навесні 2026 року, розповідає 24 Канал.

Які зміни підготували розробники для фанатів?

Компанія Bungie, що входить до складу Sony Interactive Entertainment, опублікувала 16-секундне відео з порівнянням ідентичних ігрових сцен. Потреба у змінах виникла після весняної "альфи", яка отримала змішані відгуки через візуальний стиль та супроводжувалася скандалом із запозиченням художніх елементів.

Через ці фактори реліз гри перенесли з вересня на пізніший термін, а автори зосередилися на покращенні атмосфери та деталізації зображення.

Гравці сприйняли оновлення по-різному: деякі користувачі зазначають, що проєкт тепер виглядає як зовсім інша гра, тоді як частина аудиторії все ще вважає початковий вигляд кращим.

Оновлена графіка Marathon – дивіться відео:

Marathon Науково-фантастичний PvP-шутер, де гравці стають кібернетичними найманцями, або "бігунами". Сюжет розгортається на покинутій колонії Тау Кіта IV, де учасники об'єднуються у групи по три особи. У кожній сесії беруть участь 18 людей, які змагаються між собою та проти штучного інтелекту.

Офіційний старт продажів заплановано на березень 2026 року для платформ PC (Steam), PS5 та Xbox Series X/S за ціною 40 доларів. Перед виходом фінальної версії розробники збираються провести відкрите бета-тестування.