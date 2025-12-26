Другою найобговорюванішою темою, після дати релізу GTA 6, залишається ціна майбутнього продовження культової серії від Rockstar, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Варте уваги Швидко, але цікаво: ці 5 ігор заберуть не більше двох годин вашого часу

Якою буде ціна на GTA 6?

Чутки про те, що "шістка" коштуватиме рекордні для індустрії 100 доларів за базову версію виникли ще досить давно, інформує Insider Gaming.

Унаслідок цього навіть з'явилися побоювання, що цей прецедент призведе до загального росту цін на відеоігри, чого б, звісно, геймерам дуже не хотілося б.

З наближенням нової дати релізу GTA 6, колишній аніматор Rockstar Games Майк Йорк прокоментував ці переживання, запевнивши, що його колишні роботодавці не будуть "жадібними".

Я не думаю, що ціна на GTA 6 становитиме 100 доларів. Я думаю, що вона коштуватиме 70 доларів, приблизно на рівні звичайних релізів. Не думаю, що Rockstar Games вважають, що їм потрібно випускати її за вищою ціною. Вони продадуть стільки копій гри, що їм не доведеться бути жадібними та просити 100 доларів за штуку,

– вважає Майк Йорк.

Ця думка збігається з інформацією відомого інсайдера Тома Гендерсона, який також впевнений, що GTA 6 не коштуватиме 100 доларів.

Водночас Майк Йорк вважає, що охочі витратити більше грошів геймери не залишаться без такої можливості.

Може бути версія за 99 доларів, якщо ви зробите попереднє замовлення, яка дасть вам величезний пакет контенту, коли вийде GTA Online, у вас буде власна квартира чи щось подібне, але базова гра коштуватиме 70 доларів,

– наголосив колишній працівник Rockstar.

Що відомо про GTA 6?